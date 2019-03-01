Представители Кемеровской области выиграли турнир по шахматам на сельских играх в Тюмени
фото "Тюменская линия"
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Сборная Кемеровской области выиграла турнир по шахматам на IX Всероссийских зимних сельских спортивных играх в Тюмени. Итоги подвели в ФК "Геолог" 22 марта.
Второе место - у шахматистов Пермского края. Бронза игр досталась команде Ялуторовского района Тюменской области.
В шахматном турнире участвовали 29 команд из 29 регионов России.
Итоги IX Всероссийских зимних сельских спортивных игр в общекомандном первенстве и общекомандном первенстве по группам в зависимости от численности сельского населения подведут в 18 часов в Легкоатлетическом манеже 22 марта.
фото "Тюменская линия"
Александр Лабыкин