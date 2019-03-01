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Представители Кемеровской области выиграли турнир по шахматам на сельских играх в Тюмени

Спорт, 11:10 22 марта 2019

фото "Тюменская линия"

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Сборная Кемеровской области выиграла турнир по шахматам на IX Всероссийских зимних сельских спортивных играх в Тюмени. Итоги подвели в ФК "Геолог" 22 марта.

Второе место - у шахматистов Пермского края. Бронза игр досталась команде Ялуторовского района Тюменской области.

В шахматном турнире участвовали 29 команд из 29 регионов России.

Итоги IX Всероссийских зимних сельских спортивных игр в общекомандном первенстве и общекомандном первенстве по группам в зависимости от численности сельского населения подведут в 18 часов в Легкоатлетическом манеже 22 марта.

фото "Тюменская линия"

Александр Лабыкин

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# Всероссийские зимние сельские спортивные игры , шахматы

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