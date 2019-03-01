В выходные в Тюмени будет тепло, но пасмурно
| Фото: ИА "Тюменская линия"
Теплая, но пасмурная погода ожидается в Тюмени в ближайшие выходные, 23 и 24 марта.
Как сообщает центр Фобос, в субботу, 23 марта, столбики термометров поднимутся до плюс 6 градусов, ночью похолодает до минус 2.
Теплым будет и воскресенье, 24 марта – до плюс 5 в дневные часы и до минус 1 – ночью.
В начале следующей недели температурный фон сильно не изменится. Столбики термометров днем будут пониматься до плюс 6 градусов. Однако в эти дни возможен дождь.
Любовь Голышева