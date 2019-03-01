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В выходные в Тюмени будет тепло, но пасмурно

Общество, 11:25 22 марта 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Теплая, но пасмурная погода ожидается в Тюмени в ближайшие выходные, 23 и 24 марта.

Как сообщает центр Фобос, в субботу, 23 марта, столбики термометров поднимутся до плюс 6 градусов, ночью похолодает до минус 2.

Теплым будет и воскресенье, 24 марта – до плюс 5 в дневные часы и до минус 1 – ночью.

В начале следующей недели температурный фон сильно не изменится. Столбики термометров днем будут пониматься до плюс 6 градусов. Однако в эти дни возможен дождь.

Любовь Голышева

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