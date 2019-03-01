23 марта - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в МТЦ "Космос" (ул. Республики, 165а) начнется весенний чемпионат Тюменской области по интеллектуальным играм.

В Тюмени в 10 часов в Западно-Сибирском государственном колледже (ул. Рылеева, 34) начнется открытый чемпионат города Тюмени по дартс.

В Тюмени в 10 часов в Центре занятости населения Тюмени и Тюменского района (ул. Республики, 204в, корп. 3) начнется "День семьи".

В Тюмени в 14 часов на ул. Малыгина, 58 и пр-д. Геологоразведчиков, 28а начнутся экскурсии для подростков в организации наставников в рамках проекта "Шанс. ПрофBox".

В Тюмени в спортивном зале "Строймаш" ДЮСШ "Прибой" (ул. Индустриальная, 49а) пройдет открытое первенство общеобразовательных учреждений города по греко-римской борьбе среди юношей.

Этот день в истории:

1324 - Папа Римский Иоанн XXII отлучил от церкви германского императора Людовика (Людвига) Баварского.

1749 - родился французский астроном и математик Пьер Симон Лаплас.

1839 - в бостонской газете Morning Post впервые появилось выражение O.K. как шуточное сокращение неправильно написанного выражения oll korrect.

1842 - умер французский романист Стендаль (Анри Мари Бейль).

1887 - родился князь Феликс Юсупов.

1900 - родился американский психоаналитик, философ, идеолог неофрейдизма Эрих Фромм.

1903 - американские конструкторы братья Вилбур и Орвил Райты получили патент на изобретенный ими самолет.

1907 - умер обер-прокурор Синода Константин Победоносцев.

1908 - родился советский летчик Анатолий Ляпидевский.

1910 - родился выдающийся японский кинорежиссер Акира Куросава.

1918 - германские войска начали обстрел Парижа из гигантской пушки, названной "Большая Берта". Орудие калибра 420 мм весило 125 тонн, имело ствол длиной 34 м и могло послать снаряд весом 120 кг на 131 км.

1923 - образована Башкирская автономная Советская Социалистическая республика.

1934 - родился поэт-бард Евгений Клячкин.

1966 - в Риме впервые за 400 лет произошла официальная встреча Папы Римского и архиепископа Кентерберийского.

1971 - родился хоккеист Александр Селиванов.

1983 - президент США Рональд Рейган объявил по телевидению о начале разработки программы стратегической оборонной инициативы.

1998 - фильм "Титаник" получил 11 "Оскаров".

2001 - затоплена в Тихом океане российская космическая станция "Мир", проработавшая на орбите 15 лет.