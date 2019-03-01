23 марта - события дня
В Тюмени в 10 часов в МТЦ "Космос" (ул. Республики, 165а) начнется весенний чемпионат Тюменской области по интеллектуальным играм.
В Тюмени в 10 часов в Западно-Сибирском государственном колледже (ул. Рылеева, 34) начнется открытый чемпионат города Тюмени по дартс.
В Тюмени в 10 часов в Центре занятости населения Тюмени и Тюменского района (ул. Республики, 204в, корп. 3) начнется "День семьи".
В Тюмени в 14 часов на ул. Малыгина, 58 и пр-д. Геологоразведчиков, 28а начнутся экскурсии для подростков в организации наставников в рамках проекта "Шанс. ПрофBox".
В Тюмени в спортивном зале "Строймаш" ДЮСШ "Прибой" (ул. Индустриальная, 49а) пройдет открытое первенство общеобразовательных учреждений города по греко-римской борьбе среди юношей.
Этот день в истории:
1324 - Папа Римский Иоанн XXII отлучил от церкви германского императора Людовика (Людвига) Баварского.
1749 - родился французский астроном и математик Пьер Симон Лаплас.
1839 - в бостонской газете Morning Post впервые появилось выражение O.K. как шуточное сокращение неправильно написанного выражения oll korrect.
1842 - умер французский романист Стендаль (Анри Мари Бейль).
1887 - родился князь Феликс Юсупов.
1900 - родился американский психоаналитик, философ, идеолог неофрейдизма Эрих Фромм.
1903 - американские конструкторы братья Вилбур и Орвил Райты получили патент на изобретенный ими самолет.
1907 - умер обер-прокурор Синода Константин Победоносцев.
1908 - родился советский летчик Анатолий Ляпидевский.
1910 - родился выдающийся японский кинорежиссер Акира Куросава.
1918 - германские войска начали обстрел Парижа из гигантской пушки, названной "Большая Берта". Орудие калибра 420 мм весило 125 тонн, имело ствол длиной 34 м и могло послать снаряд весом 120 кг на 131 км.
1923 - образована Башкирская автономная Советская Социалистическая республика.
1934 - родился поэт-бард Евгений Клячкин.
1966 - в Риме впервые за 400 лет произошла официальная встреча Папы Римского и архиепископа Кентерберийского.
1971 - родился хоккеист Александр Селиванов.
1983 - президент США Рональд Рейган объявил по телевидению о начале разработки программы стратегической оборонной инициативы.
1998 - фильм "Титаник" получил 11 "Оскаров".
2001 - затоплена в Тихом океане российская космическая станция "Мир", проработавшая на орбите 15 лет.