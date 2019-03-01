24 марта - события дня

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В Тюмени в 12 часов на Цветном бульваре начнется флешмоб по сдаче нормативов ГТО "На рекорд".

В Тюмени в 12 часов в бизнес-центре “Парус” (30 лет Победы, 38) начнется городской дресс-кроссинг.

В Тюмени в центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" пройдет чемпионат ОАО "РЖД" по лыжным гонкам.

В Тюмени в спортивном зале "Строймаш" ДЮСШ "Прибой" (ул. Индустриальная, 49а) пройдет открытое первенство общеобразовательных учреждений города по греко-римской борьбе среди юношей.

Этот день в истории:

1782 - родился художник-портретист, представитель романтизма Орест Кипренский.

1794 - Тадеуш Костюшко избран руководителем польского восстания против России.

1801 - в результате дворцового переворота убит русский император Павел I.

1877 - родился писатель-маринист Алексей Новиков-Прибой.

1882 - немецкий ученый Роберт Кох объявил об открытии им возбудителя туберкулеза.

1882 - умер американский поэт Генри Уодсворт Лонгфелло.

1891 - родился физик, президент Академии наук СССР Сергей Вавилов.

1896 - в Афинах открылись первые Олимпийские игры.

1896 - Александр Попов на заседании Русского физико-химического общества впервые осуществил передачу радиосигнала.

1900 - родился оперный певец Иван Козловский.

1905 - умер Жюль Верн, классик романтико-приключенческой и основоположник научно-фантастической литературы.

1906 - родилась советская эстрадная певица Клавдия Шульженко.

1945 - началось контрнаступление советских войск в Венгрии в районе озера Балатон.

1946 - умер четвертый чемпион мира по шахматам Александр Алехин.

1948 - умер один из самых знаменитых русских философов Николай Бердяев.

1949 - Николай Булганин снят с поста министра обороны СССР и заменен маршалом Александром Василевским.

1976 - в результате военного переворота в Аргентине была свергнута президент Исабель Перон.

1990 - в Узбекистане учрежден пост президента.

1999 - началась агрессия НАТО против Югославии.

2008 - в Олимпии зажжен олимпийский огонь пекинской Олимпиады.