24 марта - события дня
В Тюмени в 12 часов на Цветном бульваре начнется флешмоб по сдаче нормативов ГТО "На рекорд".
В Тюмени в 12 часов в бизнес-центре “Парус” (30 лет Победы, 38) начнется городской дресс-кроссинг.
В Тюмени в центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" пройдет чемпионат ОАО "РЖД" по лыжным гонкам.
В Тюмени в спортивном зале "Строймаш" ДЮСШ "Прибой" (ул. Индустриальная, 49а) пройдет открытое первенство общеобразовательных учреждений города по греко-римской борьбе среди юношей.
Этот день в истории:
1782 - родился художник-портретист, представитель романтизма Орест Кипренский.
1794 - Тадеуш Костюшко избран руководителем польского восстания против России.
1801 - в результате дворцового переворота убит русский император Павел I.
1877 - родился писатель-маринист Алексей Новиков-Прибой.
1882 - немецкий ученый Роберт Кох объявил об открытии им возбудителя туберкулеза.
1882 - умер американский поэт Генри Уодсворт Лонгфелло.
1891 - родился физик, президент Академии наук СССР Сергей Вавилов.
1896 - в Афинах открылись первые Олимпийские игры.
1896 - Александр Попов на заседании Русского физико-химического общества впервые осуществил передачу радиосигнала.
1900 - родился оперный певец Иван Козловский.
1905 - умер Жюль Верн, классик романтико-приключенческой и основоположник научно-фантастической литературы.
1906 - родилась советская эстрадная певица Клавдия Шульженко.
1945 - началось контрнаступление советских войск в Венгрии в районе озера Балатон.
1946 - умер четвертый чемпион мира по шахматам Александр Алехин.
1948 - умер один из самых знаменитых русских философов Николай Бердяев.
1949 - Николай Булганин снят с поста министра обороны СССР и заменен маршалом Александром Василевским.
1976 - в результате военного переворота в Аргентине была свергнута президент Исабель Перон.
1990 - в Узбекистане учрежден пост президента.
1999 - началась агрессия НАТО против Югославии.
2008 - в Олимпии зажжен олимпийский огонь пекинской Олимпиады.