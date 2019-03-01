25 марта - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 15 часов в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81) начнется пресс-конференция начальника управления Росгвардии по Тюменской области Евгения Симакова "Росгвардия: безопасность граждан, оказание государственных услуг и услуг по охране объектов различных форм собственности, интеграция в общественную жизнь региона".

Этот день в истории:

1821 - в Греции началось восстание против турецкого владычества, в результате которого страна обрела независимость.

1867 - родился Артуро Тосканини, знаменитый итальянский дирижер, художественный руководитель театров "Ла Скала" и "Метрополитен-опера".

1871 - родился художник Игорь Грабарь.

1918 - в 55 лет умер французский композитор, основоположник музыкального импрессионизма Клод Дебюсси.

1947 - родился Элтон Джон.

1956 - в Дубне открыт Объединенный институт ядерных исследований.

1957 - заключен договор об образовании Европейского экономического сообщества (ЕЭС).

1974 - на советские киноэкраны вышел фильм Василия Шукшина "Калина красная".

1975 - короля Саудовской Аравии Фейсала убил собственный племянник.

1989 - умер один из лучших в СССР артистов балета Марис Лиепа.

1997 - охотники за сокровищами во главе с аргентинцем Херманом Моро объявили, что обнаружили у берегов Эквадора затонувший в 1654 году испанский галеон La Capitana с грузом золота и серебра.

2002 - обнаружен ген эпилепсии.

2003 - Федор Конюхов установил мировой рекорд для многокорпусных судов.