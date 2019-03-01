Эффективная программа сокращения численности бездомных собак действует в Тюменском районе

Фото из группы БФПЖ "Потеряшки" в социальной сети Фото из группы БФПЖ "Потеряшки" в социальной сети

Более 800 собака три года прошли через программу сокращения численности бездомных животных в Тюменском районе.

Особый метод обращения с бездомными животными действует в муниципалитете с 2016 года. Он называется ОСВВ (отлов-стерилизация-вакцинация-возврат) и означает, что животные, не проявляющие повышенной агрессивности, прошедшие ветеринарную обработку (вакцинация, стерилизация/кастрация), выпускаются обратно по адресу отлова. Каждое обработанное таким образом животное имеет на ухе цветную бирку с регистрационным номером. Такой метод признан самым гуманным для решения проблемы бесконтрольного размножения бездомных собак.

По словам зоозащитницы Анны Москвиной, животные, постоянно обитающие на территории и прошедшие ветеринарную обработку, не позволяют проникать в район своего обитания новым особям. Сохранение на территории обработанных биркованных животных является профилактикой бешенства и заразных заболеваний. Специалисты напоминают, что убийство безнадзорных домашних животных запрещено законодательством и не является эффективным методом регулирования численности и обеспечения профилактики распространения опасных заболеваний.

За три года действия программы на территории столичного специализированной организацией было отловлено 832 собаки. Все они стерилизованы, привиты и выпущены в места прежнего обитания. Больше всего бездомных животных забрали с улиц поселков Боровский, Винзили, Богандинский, Московский, из Ембаевского муниципального образования. Самые ответственные хозяева живут в Успенке – всего шесть собак за три года, Борках, Нижнепышминском МО. А из Муллашей забрали только одно животное, для которого не нашлось хозяина. В этом году работа продолжится.

Если вы видите на улицах своего населенного пункта беспризорных собак без цветной бирки на ухе, позвоните по тел. 288-832 и оставьте заявку. Нужно будет указать, сколько собак и где вы видели, описать их по возможности, оставить свои контакты, чтобы специалисты по отлову могли связаться с вами для уточнения информации, сообщает пресс-служба главы Тюменского района.

Соб. инф.