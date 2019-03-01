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Тюменский проект "Шанс" раскроет творческие способности подростков

Общество, 09:22 23 марта 2019

Фото: Шанс | Сделай шаг вперед | Тюмень

Грант в размере 100 тыс. рублей выиграла куратор ялуторовского проекта "Шанс" Ксения Ведьмедьева на конкурсе проектов "Цех", презентовав театр мимов "7-Я".

В 2019 году социальный проект "Шанс", в котором участвуют подростки, нуждающиеся в помощи и поддержке, ждут изменения. Помимо классического наставничества, в проекте появится творческое направление - ребята будут участвовать в театральных постановках, сообщает "АиФ в Западной Сибири".

Подростки и наставники посетят мастер-классы и тренинги, где раскроют свои творческие способности. Театр мимов "7-Я" начнет работу 30 апреля.

Напомним, что социальный проект "Шанс" появился в Ялуторовске в прошлом году. В первой волне участвовали 20 пар "наставник-ребенок", за восемь месяцев они посетили 63 мероприятия. В 2019 году проект выиграв в конкурсе #ТВОРИТЬДОБРОПРОСТО и получил поддержку в размере 50 тыс. рублей.

Соб. инф.

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