Фабрику вкусной еды создадут в Тюменском районе

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Реализация первого этапа инвестиционного проекта компании "Окейч" по строительству фабрики снеков завершается в Тюменском районе. Предприятие разместится в индустриальном парке "Боровский".

Инвесторы планирует удовлетворить потребности в быстром и вкусном перекусе. Потребителям предложат абсолютно новую концепцию всеми любимых продуктов: чипсы из мяса и фиолетового картофеля, цветные сухарики, а также рисовые шарики во фруктовом сиропе.

Объем инвестиций составляет более 200 млн рублей. На фабрике вкусной еды будет создано более 100 рабочих мест. Проектом предусмотрено строительство производственного цеха и склада, а также приобретение современного оборудования. Сырье для производства продукции закупается как у местных производителей, так и за пределами региона.

Кроме отечественного рынка, поставки тюменских снеков планируются на рынки стран СНГ, Китая, Японии и Восточной Европы. Официальное открытие фабрики запланировано в апреле, сообщает пресс-служба главы Тюменского района.

Соб. инф.