Тюменский театральный центр "Космос" показал благотворительные спектакли для детей

Фото: www.mkrf.ru Фото: www.mkrf.ru

Бесплатные спектакли для детей в больнице и Доме ребенка показал тюменский молодежный театральный центр "Космос" 18 и 22 марта.

Воспитанники "Тюменского дома ребенка" посмотрели кукольную постановку "Принцесса на горошине" в исполнении Сергея Нарыкова. А дети, находящиеся на длительном лечении в Областной клинической больнице №2, вместе с родителями увидели спектакль "Свеча" от театра теней "Ключ от сказки", сообщает "Мой портал".

"Сценическое искусство помогает и лечит, особенно это касается детских сказок. Для благотворительных спектаклей мы пригласили актера и коллектив, которые уже много раз проводили камерные показы для детей", - рассказала руководитель молодежного театрального центра "Космос" Марина Деликатная.

Напомним, что театр теней "Ключ от сказки" и актер, автор постановок Сергей Нарыков показали в "Космосе" 17 спектаклей, которые посмотрело более 500 зрителей.

Соб. инф.