Вторая книга о диалоговом искусственном интеллекте издана в Тюмени

Фото: sledcom.ru Фото: sledcom.ru

Книга журналиста и программиста Сергея Соболенко "Искусственный интеллект. Строки, контекст и волны на Паскале" вышла в свет в Тюмени.

Автор не только продолжает публикацию материалов собственного исследовательского проекта, основанного на перспективной технологии многомерного строкового множества, но и пытается реабилитировать отношение к Паскалю как к языку программирования, который считается исключительно учебным, сообщает "Тюменская область сегодня".

Первая книга Сергея Соболенко: "Искусственный интеллект: начала MSM" была опубликована в начале 2018 года и была посвящена общей проблематике технологии многомерного строкового (строчного) множества, универсального классификатора и метода обработки строковых данных.

Соб. инф.