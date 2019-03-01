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Вторая книга о диалоговом искусственном интеллекте издана в Тюмени

Общество, 13:26 23 марта 2019

Фото: sledcom.ru

Книга журналиста и программиста Сергея Соболенко "Искусственный интеллект. Строки, контекст и волны на Паскале" вышла в свет в Тюмени.

Автор не только продолжает публикацию материалов собственного исследовательского проекта, основанного на перспективной технологии многомерного строкового множества, но и пытается реабилитировать отношение к Паскалю как к языку программирования, который считается исключительно учебным, сообщает "Тюменская область сегодня".

Первая книга Сергея Соболенко: "Искусственный интеллект: начала MSM" была опубликована в начале 2018 года и была посвящена общей проблематике технологии многомерного строкового (строчного) множества, универсального классификатора и метода обработки строковых данных.

Соб. инф.

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