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Тюменские трудные подростки познакомятся с профессиями дизайнера и тележурналиста

Общество, 18:32 23 марта 2019

Фото: Шанс | Сделай шаг вперед | Тюмень

Тюменских подростков, нуждающихся в помощи и поддержке, в течение шести недель подростков ждет погружение в профессии тележурналиста и дизайнера.

В рамках проекта "Шанс" ребята отправятся на экскурсию в "Культура студия", где наставник Константин Тюменцев расскажет, как создавать визуальные образы и познакомит с основами дизайна. Ребят ждет мастер-класс по разработке своего бренда. Они сделают футболки с уникальным дизайном, сообщает "АиФ в Западной Сибири".

Затем подростки посетят компанию "Сибинформбюро", где будут осваивать азы телевизионного журналистского мастерства. Ребята станут героями ток-шоу и побывают на практических интенсивах от продюсеров и ведущих. Кроме того, участники проекта посетят образовательную программу по созданию видеороликов.

Соб. инф.

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