Выставка "Пограничная застава" работает в Тюменском районе

Фото: https://golyshmanovo.admtyumen.ru Фото: https://golyshmanovo.admtyumen.ru

Музей в селе Ембаево стал третьим пунктом маршрута уникальной передвижной выставки, рассказывающей об истории пограничной формы России. Экспозиция уже была представлена в Ялуторовске и Тобольске.

Все экспонаты предоставлены тюменцами, принимавшими участие в боевых действиях в составе погранвойск - членами общественной организации "Ветераны-пограничники Тюменской области", возглавляемой майором запаса Нуртдином Ибрагимовым. Ими же собственноручно изготовлены манекены для демонстрации формы.

В историю пограничной службы с Петровских времен до наших дней посетителей выставки погружают 23 манекена в форме, а также головные уборы, девять единиц боевого и пять единиц холодного оружия. Прикоснутся к истории, как рассказала заведующая Ембаевским музеем Нэля Файзуллина, можно и в прямом, и в переносном смысле: посетителям разрешается трогать экспонаты и фотографироваться с ними.

С историей пограничной формы уже познакомились учащиеся четвертых классов Ембаевской школы. Выставка будет открыта для всех желающих, в том числе в период школьных каникул, до 1 апреля. В будни музей работает с 9 до 17 часов. По предварительной договоренности желающих посетить выставку готовы принять и в выходные дни. Телефон музея: 8 (3452) 76-22-63. Посещение выставки бесплатное, сообщает пресс-служба главы Тюменского района.

Соб. инф.