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Тюменская команда "Наполеон Динамит" сыграет в четвертьфинале Высшей лиги КВН

Общество, 13:32 24 марта 2019

Фото: Дворец "Пионер"

Тюменская команда "Наполеон Динамит" сыграет в четвертьфинале Высшей лиги КВН. Игра состоится 18 апреля.

Соперниками тюменцев станут команды "Будем дружить семьями" из Москвы, "Михаил Дудиков" из Ставрополя, "Город снов" из Республики Калмыкия, "Сборная "Татнефти" из Альметьевска, сообщает "Вслух.ru".

Напомним, "Наполеон Динамит" третий год участвует в Высшей лиге. Теперь команда выступает в обновленном составе и уже успела завоевать убедительную победу в 1/8 финала.

Соб. инф.

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