Тюменский ранозаживляющий препарат поставляется в аптеки российских регионов

Фото: cellgel.ru Фото: cellgel.ru

Разработанное и произведенное в Тюменской области ранозаживляющее средство "Цельгель" получает все большее распространение на территории России.

"Мы живем в по-настоящему инновационном регионе, где научным разработкам уделяется должное внимание. Свою стратегию развития видим в расширении географии поставок нашего ранозаживляющего средства. В общем, двигаемся в рамках концепции развития экспортного потенциала Тюменской области", - рассказал кандидат медицинских наук, директор по развитию медицинской корпорации GG Сергей Гольцов.

Сейчас в эффективности разработки тюменских ученых могут убедиться жители Москвы, Владивостока, Волгограда, Санкт-Петербурга, Казани и других городов страны.

В центре внимания медицинской корпорации GG как большие города, так и малые. Например, недавно "Цельгель" начал распространяться в Кировской области. Расширение географии поставок говорит о том, что препарат эффективен.

Соб. инф.