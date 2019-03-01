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Региональный проект "Медиастрана" стартовал в Тюмени

Общество, 15:33 24 марта 2019

moi-portal.ru

Региональный проект "Медиастрана" стартовал в конце марта 2019 года в Тюменской области. Он направлен на поддержку медиаобразования, популяризацию и повышение статуса школьных СМИ.

Зарегистрировавшись на сайте проекта для участия в определенную образовательную программу, ребята смогут пообщаться с блогерами, теле- и радиожурналистами, пресс-секретарями и просто профессионалами в области медиа. Кроме этого, сразу после регистрации организаторы помогут каждому школьному СМИ записать видеовизитки, которые разместят на странице проекта.

Однако не все школьники смогут лично посетить мастер-классы в Тюмени, поэтому в этом году проект полностью стал "онлайн-площадкой". Каждый зашедший на страницу "Медиастраны" сможет посмотреть видеоуроки от ведущих экспертов города в области медиа. Также организаторы приготовили школьникам задания, которые ученики будут выкладывать на сайте или в своих социальных сетях под #медиастрана72.

Итогом программы станет фестиваль школьных СМИ региона, который состоится в октябре 2019 года, сообщает "Мой портал".

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