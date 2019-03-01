Тюменцы обсудили роль издателя в современной литературе

Фото: Министерство культуры РФ Фото: Министерство культуры РФ

Круглый стол, в котором приняли участие писатели, издатели, библиотекари и журналисты, прошел в Тюменской областной думе по инициативе Молодежного парламента и Общественной молодежной палаты при облдуме. Темой заседания стала роль издателя в современной литературе.

Пресс-секретарь Общественной молодежной палаты Ольга Аввакумова рассказала о том, как она смогла издать сказки Ивана Истомина и книгу воспоминаний о нем при участии детей уникального ямальского писателя. Надо отметить, что сказки были изданы и в формате для слепых, а буктрейлер об этой книге занял первое место в России и получил награду из рук Петра Толстого в Государственной думе.

Заведующая отделом электронных ресурсов Центральной городской библиотеки Марина Егорова выразила общее пожелание библиотекарей: книги, издаваемые в области, должны обязательно доходить до всех библиотек. На этот вопрос ответил председатель Совета по книгоизданию при правительстве Тюменской области, писатель Сергей Козлов: с этого года будет составляться обязательный реестр изданных книг, а в контрактах с издательствами будет пункт о предоставлении необходимых экземпляров в библиотеки области.

Участники круглого стола обсудили также вопросы оцифровки литературного процесса и их доступности. Все предложения участников круглого стола найдут воплощение в резолюции, которую предоставят на все уровни власти региона, сообщает "Тюменская область сегодня".