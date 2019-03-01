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Молодых жителей Тюменской области научат проектному управлению

Общество, 17:24 24 марта 2019

Архивное фото "Мультицентр «Моя территория» | Тобольск"

Молодежные сообщества из десяти муниципалитетов юга Тюменской области примут участие в образовательной программе, из которой узнают, как создавать и реализовывать социально значимые проекты.

Жители муниципальных образований в возрасте от 14 до 35 лет научатся актуализировать проблемы, ставить цели, точно определять аудиторию. Участников ждут лекции, интенсивы, интерактивные настольные игры и домашние задания. По итогам выполнения заданий организаторы выберут несколько самых успешных инициатив и привезут в муниципалитеты-победители федерального эксперта, который поможет доработать проект, сообщает "АиФ в Западной Сибири".

Нововведением этого года станет система наставничества для сообществ. Уже опытные лидеры, неоднократные победители конкурса проектов "Моя идея" станут наставниками для новичков из муниципалитетов. В дальнейшем, участники выездной школы "Проектная лаборатория" смогут представить свои работы на конкурсе "Моя идея", организаторы которого, предоставляют социально-значимым проектам средства на реализацию проектов.

За 4 недели образовательная программа пройдет в Тобольске, Увате, Вагае, Заводоуковске, Ярково, Ишиме, Большом Сорокино, Сладково, Ялуторовске и в Викулово. Организатор проекта - центр продюсирования сообществ мультицентра "Моя территория".

Соб. инф.

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