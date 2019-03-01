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Тюменский школьник в Москве будет защищать научную работу о творчестве тюменского писателя

Общество, 18:22 24 марта 2019

Фото: Министерство культуры РФ

Ученик шестого класса школы №37 Тюмени Григорий Кульчихин отправился в Москву на конкурс "Леонардо". Он будет защищать свою работу "Способы изображения персонажа в художественном произведении (сопоставительный анализ прозаических произведений "Бежин луг" И. С. Тургенева и "Мальчик без шпаги" С. С. Козлова).

Всероссийский фестиваль творческих инициатив и открытий "Леонардо" создал Благотворительный фонд наследия Менделеева. В нем могут принимать участие школьники с первого по одиннадцатый класс, сообщает "Тюменская область сегодня".

Соб. инф.

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