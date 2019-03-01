О планах благоустройства окраин Тюмени рассказали в городской администрации

Фото: ИА "Тюменская линия" Фото: ИА "Тюменская линия"

Три крупные озелененные зоны благоустроят в Тюмени в 2019 году. Работы выполнят по муниципальной программе "Формирование современной городской среды в Тюмени на 2019-2024 годы".

"Будут приведены в порядок территории по адресам: Московский тракт, 139, ул. Домостроителей, 14, 20, 22 до ул. Казачьи Луга, 9/1, ул. Газовиков, 23в", - сообщил заместитель главы администрации Тюмени Максим Афанасьев. На эти цели в бюджете города уже предусмотрены средства в сумме более 45 млн рублей.

Озелененное пространство по ул. Московский тракт, 139 визуально будет разделено на две части: зону комфорта и зону энергии. В первой предполагается установить качели и скамейки под перголами, а также необычные скамейки "Я слушаю". Дорожки выложат из природного материала. В зоне энергии запланирована сцена, ее конструкция будет сочетаться с перголой в зоне комфорта. Также планируется разместить площадку для выгула домашних животных, сообщает "Вслух.ru".

При благоустройстве пространства от ул. Домостроителей, 14, 20, 22 до ул. Казачьи Луга, 9/1 предусмотрены организация тротуаров, освещения, ремонт проезда, водоотведение, установка малых архитектурных форм (лавочки, урны), озеленение (устройство газона, посадка деревьев и кустарников). В озелененной зоне по ул. Газовиков, 23В обустроят тротуары, установят освещение, отремонтируют проезд. Кроме того, здесь запланировано водоотведение, установка малых архитектурных форм (лавочки, урны), озеленение (устройство газона, посадка деревьев и кустарников).

Соб. инф.