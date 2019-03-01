26 марта - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 9 часов 30 минут в Легкоатлетическом манеже начнется открытие областного зимнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" среди школьников 13-17 лет.

В Тюмени в 13 часов в технопарке (ул. Республики, 142) начнется открытие Всероссийского научного форума в рамках недели молодежной науки. В 12 часов 30 минут начнется пресс-подход.

В Тюмени в 15 часов в приемной Общественной палаты Тюменской области (ул. Котовского, 54) начнется пресс-конференция, посвященная новой социальной обучающей игре "Мой выбор".

В Тюмени в 15 часов в центре "Дзержинец" (ул. Орджоникидзе, 56/2, 4 этаж) начнется профилактическое мероприятие для несовершеннолетних по профилактике употребления психоактивных веществ.

В Тюмени во Дворце творчества и спорта "Пионер" (ул. Челюскинцев, 26) пройдет "НАШ фестиваль".

Этот день в истории:

1787 - Екатерина II, находясь в Киеве, повелела отчеканить медаль в честь ее визита на юг России.

1827 - умер Людвиг ван Бетховен, немецкий композитор, пианист и дирижер.

1845 - в США был запатентован медицинский пластырь.

1872 - в России выпущена первая почтовая карточка.

1933 - родился Тинто Брасс, один из самых скандальных в мире кинорежиссеров ("Калигула", "Ключ", "Так поступают все женщины").

1969 - запущен в космос первый советский метеорологический спутник.

1983 - на аукционе в Нью-Йорке рояль XIX века был продан за рекордную цену — 390 тыс. долларов.

1989 - впервые на альтернативной основе в СССР прошли выборы народных депутатов.

1996 - Международный Валютный Фонд выделил России кредит на 6,9 млрд долларов — самый большой кредит в истории МВФ.

1999 - зафиксировано появление вируса "Мелисса", поразившего за короткое время сотни тысяч компьютеров во всем мире.

2000 - на выборах президента РФ победу в первом туре одержал Владимир Путин. За него проголосовали около 53% избирателей.