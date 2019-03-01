27 марта - события дня
В Тюмени в 9 часов от здания Тюменской областной думы (ул, Республики, 52) начнется выездное заседание комитета по аграрным вопросам и земельным отношениям "О реализации инвестиционных проектов на предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности Тюменской области".
В Тюмени в 9 часов в Тюменском техникуме индустрии питания, коммерции и сервиса (ул. Киевская, 63) начнется отборочный этап VII Национального чемпионата "Молодые профессионалы".
В Тюмени в 10 часов в клубе детского творчества им. А. М. Кижеватова" (ул. Мельничная, 1) начнется очный этап XIХ городского конкурса летних вариативных программ "Лето – это маленькая жизнь".
В Тюмени в 10 часов в спортивном зале "Викинг" (ул. 50 лет Октября, 215/2) начнется открытое первенство города по прыжкам на батуте.
В Тюмени в 11 часов по адресу Солнечный проезд, 10/1 начнется работа инклюзивного театра для одиноких пожилых людей и детей с ограниченными возможностями.
В Тюмени в 11 часов в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81) начнется пресс-конференция генерального директора кинокомпании "Solivs" и продюсера фильма "Тобол" Олега Урушева "Первые итоги проекта "Тобол".
В Тюмени в 12 часов и в 15 часов в детском центре "Музейляндия" (ул. Советская, 63) начнутся мастер-классы для детей, посвященные Всемирному Дню театра.
В Тюмени в 14 часов в информационном агентстве "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81) начнется пресс-конференция "Социальные законопроекты партии Справедливая Россия, отклоненные думским большинством".
В Тюмени в 14 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52) начнется заседание комитета по аграрным вопросам и земельным отношениям.
В Тюмени в 14 часов в банке "Открытие" (ул. 8 марта, 2/10, 3 этаж, конференц-зал) начнется встреча с директором по аналитике корпоративно-инвестиционного блока банка "Открытие" Дмитрием Харлампиевым и управляющим банка "Открытие" в Тюменской области Валерием Афонькиным.
В Тюмени в 15 часов по адресу ул. Советская 61, большой зал начнется заседание Общественной палаты Тюменской области.
В Тюмени в 15 часов в Тюменской областной научной библиотеке (ул. Орджоникидзе, 59) начнется бесплатное занятие "Школы молодого пенсионера".
В Тюмени в 18 часов в МТЦ "Космос" (ул. Республики, 165) начнется открытие выставки "Про театр".
В Тюмени в 18 часов в караоке баре "Жигули" (2 этаж) начнется кастинг конкурса красоты "Миссис Россия" - "Миссис УФО-2019".
В Тюмени в Тюменском индустриальном университете пройдет очный этап межрегиональной олимпиады школьников "Архитектура и искусство" по комплексу предметов "Рисунок" и "Композиция".
В с. Борки в 9 часов 40 минут в Доме социальной реабилитации семей и детей "Борки" (ул. Центральная, 22) начнутся мероприятия, по священные Дню театра.
В Ишиме в 11 часов в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" (ул. Артиллерийская, 23) начнется пресс-конференция "Ишимский музей – лучший в области. Ершовские дни-2019 в Ишиме и Ишимском
районе".
Этот день в истории:
1744 - родился меценат и просветитель, граф Алексей Мусин-Пушкин.
1845 - родился немецкий физик Вильгельм Конрад Рентген.
1854 - Англия и Франция вступили в Русско-турецкую войну на стороне Турции.
1877 – открылся для посетителей Минусинский публичный музей.
1898 - русское правительство взяло в аренду у Китая Ляодунский полуостров с городами Дальним и Порт-Артуром.
1927 - родился Мстислав Ростропович, один из лучших в мире виолончелистов.
1963 - родился американский кинорежиссер Квентин Джером Тарантино.
1968 - во время тренировочного полета на истребителе погиб вместе с Владимиром Серегиным первый космонавт Земли Юрий Гагарин. Гагарину было 34 года.
1968 - в 59 лет умер советский композитор-песенник Борис Мокроусов.
1973 - умер кинорежиссер Михаил Калатозов.
1977 - в аэропорту Тенерифе столкнулись два пассажирских самолета. Погибли 582 человека.
1990 - в Лондоне на Бейкер-стрит открылся музей Шерлока Холмса.
1995 – получил "Оскар" фильм Никиты Михалкова "Утомленные солнцем".
1999 - югославские ПВО сбили американский самолет-невидимку, который до этого считался практически неуязвимым.