27 марта - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 9 часов от здания Тюменской областной думы (ул, Республики, 52) начнется выездное заседание комитета по аграрным вопросам и земельным отношениям "О реализации инвестиционных проектов на предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности Тюменской области".

В Тюмени в 9 часов в Тюменском техникуме индустрии питания, коммерции и сервиса (ул. Киевская, 63) начнется отборочный этап VII Национального чемпионата "Молодые профессионалы".

В Тюмени в 10 часов в клубе детского творчества им. А. М. Кижеватова" (ул. Мельничная, 1) начнется очный этап XIХ городского конкурса летних вариативных программ "Лето – это маленькая жизнь".

В Тюмени в 10 часов в спортивном зале "Викинг" (ул. 50 лет Октября, 215/2) начнется открытое первенство города по прыжкам на батуте.

В Тюмени в 11 часов по адресу Солнечный проезд, 10/1 начнется работа инклюзивного театра для одиноких пожилых людей и детей с ограниченными возможностями.

В Тюмени в 11 часов в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81) начнется пресс-конференция генерального директора кинокомпании "Solivs" и продюсера фильма "Тобол" Олега Урушева "Первые итоги проекта "Тобол".

В Тюмени в 12 часов и в 15 часов в детском центре "Музейляндия" (ул. Советская, 63) начнутся мастер-классы для детей, посвященные Всемирному Дню театра.

В Тюмени в 14 часов в информационном агентстве "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81) начнется пресс-конференция "Социальные законопроекты партии Справедливая Россия, отклоненные думским большинством".

В Тюмени в 14 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52) начнется заседание комитета по аграрным вопросам и земельным отношениям.

В Тюмени в 14 часов в банке "Открытие" (ул. 8 марта, 2/10, 3 этаж, конференц-зал) начнется встреча с директором по аналитике корпоративно-инвестиционного блока банка "Открытие" Дмитрием Харлампиевым и управляющим банка "Открытие" в Тюменской области Валерием Афонькиным.

В Тюмени в 15 часов по адресу ул. Советская 61, большой зал начнется заседание Общественной палаты Тюменской области.

В Тюмени в 15 часов в Тюменской областной научной библиотеке (ул. Орджоникидзе, 59) начнется бесплатное занятие "Школы молодого пенсионера".

В Тюмени в 18 часов в МТЦ "Космос" (ул. Республики, 165) начнется открытие выставки "Про театр".

В Тюмени в 18 часов в караоке баре "Жигули" (2 этаж) начнется кастинг конкурса красоты "Миссис Россия" - "Миссис УФО-2019".

В Тюмени в Тюменском индустриальном университете пройдет очный этап межрегиональной олимпиады школьников "Архитектура и искусство" по комплексу предметов "Рисунок" и "Композиция".

В с. Борки в 9 часов 40 минут в Доме социальной реабилитации семей и детей "Борки" (ул. Центральная, 22) начнутся мероприятия, по священные Дню театра.

В Ишиме в 11 часов в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" (ул. Артиллерийская, 23) начнется пресс-конференция "Ишимский музей – лучший в области. Ершовские дни-2019 в Ишиме и Ишимском

районе".

Этот день в истории:

1744 - родился меценат и просветитель, граф Алексей Мусин-Пушкин.

1845 - родился немецкий физик Вильгельм Конрад Рентген.

1854 - Англия и Франция вступили в Русско-турецкую войну на стороне Турции.

1877 – открылся для посетителей Минусинский публичный музей.

1898 - русское правительство взяло в аренду у Китая Ляодунский полуостров с городами Дальним и Порт-Артуром.

1927 - родился Мстислав Ростропович, один из лучших в мире виолончелистов.

1963 - родился американский кинорежиссер Квентин Джером Тарантино.

1968 - во время тренировочного полета на истребителе погиб вместе с Владимиром Серегиным первый космонавт Земли Юрий Гагарин. Гагарину было 34 года.

1968 - в 59 лет умер советский композитор-песенник Борис Мокроусов.

1973 - умер кинорежиссер Михаил Калатозов.

1977 - в аэропорту Тенерифе столкнулись два пассажирских самолета. Погибли 582 человека.

1990 - в Лондоне на Бейкер-стрит открылся музей Шерлока Холмса.

1995 – получил "Оскар" фильм Никиты Михалкова "Утомленные солнцем".

1999 - югославские ПВО сбили американский самолет-невидимку, который до этого считался практически неуязвимым.