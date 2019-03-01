В уральский завод инвестируют более четырехсот миллионов рублей

Фото: Группа компаний "Ньютон" Фото: Группа компаний "Ньютон"

365 миллионов рублей вложит компания ТЕХНОНИКОЛЬ для переоснащения первой производственной линии уральского "Завода ТЕХНО". На установку дополнительных систем очистки и повышение экологической безопасности завода компания выделит еще 80 млн рублей. После модернизации предприятие начнет выпуск рулонной технической изоляции на основе каменной ваты. Реализация проекта позволит увеличить общее количество рабочих мест на 13%.

По словам руководителя направления "Минеральная изоляция" Василия Ткачева, в 2018 году вырос объем потребления технической изоляции на 1%, до 2,93 млн куб. м. В целом в 2017-2018 годах в сегменте технической изоляции ситуация стабилизировалась, что связано c восстановительными процессами в строительной сфере, а также с реализацией инвестпроектов в различных отраслях промышленности. В связи с растущим потреблением компания за счет новой линии в уральском регионе будет наращивать свое присутствие в сегменте технической изоляции и увеличивать выпуск рулонной продукции, в том числе начнет выпуск матов по ГОСТ 21880-2011.

Летом 2019 года планируется ввод в эксплуатацию новой линии по производству рулонной технической изоляции. Ее проектная мощность — 270 тыс. кубических метров готовой продукции в год. Таким образом, уральский завод каменной ваты будет производить более 50 видов негорючих матов согласно ГОСТу.

Строительство новой линии идет полным ходом. Лучшее производственное оборудование подбиралось в России, Германии, Дании и Словении. Сейчас специалисты компаний-поставщиков и уральского предприятия ведут сборку технических узлов, готовят их к началу работы.

"Новый вид продукции будет иметь принципиально иной уровня качества. Техническая изоляция будет гибкой и эластичной за счет особого длинного минераловатного волокна, — поясняет Василий Ткачев. — Его производство на нашем заводе станет возможным благодаря особой технологии и конструкции узлов, специально разработанных под выпуск рулонных прошивных матов. При проектировании производственной линии также учтена специфика применения продукта, где необходимо особое качество волокна. Например, при реализации нефтегазовых проектов, при изоляции объектов коммерческой недвижимости, паркингов, в огнезащитных конструкциях из металла и бетона".

В первую очередь продукт будет поставляться в регионы Уральского федерального округа. Кроме того, ТЕХНОНИКОЛЬ намерена расширить географию поставок внутри нашей страны и за ее пределами. Гостовские маты челябинского производства будут доступны в Центре, на Северо-Западе, в Поволжье и даже Восточной Сибири. Экспортные поставки начнутся с Казахстана.