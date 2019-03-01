28 марта - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в Тюменской городской думе (ул. Первомайская, 20, большой зал) начнется заседание Тюменской гордумы.

В Тюмени в 10 часов в многопрофильном клиническом медицинском центре "Медицинский город" (ул. Юрия Семовских, 14, 2 этаж) начнется научно-практическая конференция "Современные судебно-медицинские исследования в ГСМЭУ-2019".

В Тюмени в 10 часов в департаменте недропользования и экологии Тюменской области (ул. Советская, 61, 2 этаж) начнется "Форум недропользователей-2019. Геологическое изучение и добыча строительного и агрохимического сырья".

В Тюмени в 11 часов в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81) начнется пресс-конференция "Выявление и расследование преступлений коррупционной направленности на транспорте (железнодорожном, водном, воздушном) в Тюменской области".

В Тюмени в 11 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52) начнется заседание комитета по бюджету, налогам и финансам.

В Тюмени в 12 часов 15 минут в областном центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" начнутся соревнования чемпионата России по биатлону.

В Тюмени в 13 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52, каб. 321) начнется торжественное гашение почтового блока "Тюменская область".

В Тюмени в 14 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52) начнется заседание комитета по экономической политике и природопользованию.

В Тюмени в 15 часов в Музейном комплексе им. И.Я. Словцова (ул. Советская, 63, амфитеатр) начнется презентация концепции дизайн-проекта постоянной экспозиции музейного комплекса.

В Тюмени в 15 часов в Тюменской областной научной библиотеке им. Д. И. Менделеева (ул. Орджоникидзе, 59) откроется выставка "Волшебный мир театра", посвященная Году театра в России.

В Тюмени в 17 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52, каб. 321) начнется заседание круглого стола "О предложениях в Кодекс РФ об административных правонарушениях в части введения штрафа для автомобилистов за превышение скорости движения на 10 км/ч".

В Тюмени в 17 часов в администрации города (ул. Первомайская, 20, малый зал) состоится заседание комиссии по присвоению, изменению, аннулированию наименований элементов планировочной структуры и элементов улично-дорожной сети в границах города Тюмени.

В Тюмени в 18 часов в мультицентре "Моя территория" (ул. Ванцетти, 1) начнется прямой эфир проекта "Андеграунд72" на тему "Уличные танцы, хип-хоп, агресивное катание, (ролики, скейт, БМХ) паркур".

В Тюмени в 19 часов в баре "Творчество" (Молодежная, 74/4) начнется пятая читка "Почитать есть че?".

В Ишиме в 11 часов в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" (ул. Артиллерийская, 23) начнется пресс-конференция "Подготовка к весеннему паводку и пожароопасному периоду в Ишиме и

Приишимье".

Этот день в мире:

1743 - родилась Екатерина Дашкова (урожденная Воронцова).

1868 - родился Максим Горький (Алексей Пешков).

1881 – в Николаевском солдатском госпитале умер Модест Мусоргский.

1910 - В Марселе поднялся в воздух первый гидроплан.

1912 - родилась Марина Раскова, летчица, Герой Советского Союза.

1925 - родился Иннокентий Смоктуновский.

1930 - турецкие города Константинополь и Ангора получили названия Стамбул и Анкара.

1933 - родился Александр Митта, советский кинорежиссер.

1939 - во время гражданской войны в Испании войска генерала Франко захватили Мадрид.

1943 – в США умер Сергей Рахманинов.

1953 - опубликован указ Верховного Совета СССР об амнистии, принятый по инициативе Берии.

1964 - лондонский музей восковых фигур мадам Тюссо объявил, что члены группы "Битлз" станут первыми рок-музыкантами, чьи фигуры появятся в экспозиции музея.

1969 - в 78 лет умер Дуайт Эйзенхауэр, американский военачальник.

1971 - сдана в эксплуатацию первая очередь Волжского автомобильного завода.

1985 - на 97 году жизни скончался художник Марк Шагал.

1999 - состоялся первый старт ракеты "Зенит" с плавучей морской платформы в Тихом океане на экваторе.

2003 - в ЮАР запущен крупнейший в мире алмазный завод.