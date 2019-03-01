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Тюменские студенты могут пройти обучение в летней школе Франции

Общество, 08:51 29 марта 2019

Школа перспективных исследований во ВКонтакте | Фото: Школа перспективных исследований во ВКонтакте

Институт права, экономики и администрирования Университета Лотарингии-Меца проводит для студентов бакалавриата и магистратуры международную летнюю школу по праву и экономике на английском языке, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

Школа пройдет в Меце (Франция) с 17 по 30 июня 2019 года. Программа школы предусматривает 36 часов аудиторных лекционных и семинарских занятий по темам публичного права, сравнительного конституционного права, международного экономического права и др. (4 ECTS).

Занятия проведут ведущие преподаватели-ученые университета. В рамках договора о сотрудничестве между ТюмГУ и Университетом Лотарингии образовательная программа летней школы для 10 студентов ТюмГУ бесплатная. Заявки на летнюю школу можно подать до 20 апреля.

Предварительная запись на консультацию по телефону 45-68-34 или электронной почте: fzolotavina@utmn.ru.

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# международная школа , студенты , ТюмГУ

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