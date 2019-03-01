29 марта - события дня

В Тюмени в 12 часов в в Тюменской областной научной библиотеке им. Д.И. Менделеева начнется презентация книги-мемориала "АД-184. Советские военнопленные, бывшие узники вяземских дулагов, вспоминают".

В Тюмени в 13 часов по адресу: ул. Рижская, 61 начнется пресс-конференция вице-президента, директора дивизиона "Кредитные продукты и процессы" корпоративно-инвестиционного бизнеса Сбербанка Сергея Бессонова "Изменения в жилищном законодательстве, работа с эскроу".

В Тюмени в 14 часов в информационном агентстве "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81) начнется пресс-конференция, посвященная старту патриотической кампании "Мы помним!".

В Тюмени в 15 часов 30 минут в СК "Муромец" (п. Березняки, ул. Торговая, 2) начнется первое открытое первенство спортшколы №1 по волейболу среди девочек 2008-2010 годов рождения "Весенняя капель".

В Тюмени в 16 часов в молодежном театральном центре "Космос" (ул. Республики, 165а) начнется встреча Дмитрия Губерниева с тюменскими болельщиками биатлона.

В Тюмени в 18 часов 30 минут в Тюменском индустриальном университете (ул. Мельникайте, 70, актовый зал) начнется подведение итогов Всероссийской патриотической акции "Снежный десант РСО-2019".

В Тюмени в областном центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" пройдет чемпионат России по биатлону.

Этот день в мире:

1812 - русский реформатор Михаил Сперанский уволен с поста государственного секретаря и отправлен в ссылку в Нижний Новгород.

1826 - родился немецкий социал-демократ Вильгельм Либкнехт, один из основателей компартии Германии.

1848 - родился российский генерал Алексей Куропаткин.

1858 - В Петербурге открыта первая в России женская гимназия.

1879 - в Москве впервые исполнена опера Петра Чайковского "Евгений Онегин".

1886 - считается, что именно в этот день американец Джон Пембертон создал кока-колу.

1891 - издан императорский указ о закладке Великого сибирского пути.

1899 – в селе Мерхеули близ Сухуми родился Лаврентий Берия.

1936 - родился кинорежиссер и киноартист Станислав Говорухин.

1936 - состоялся арктический перелет Героя Советского Союза летчика Михаила Водопьянова по маршруту Москва - Земля Франца-Иосифа - Москва (29 марта - 21 мая 1936 г.).

1940 - в СССР создана Военная академия командно-штурманского состава ВВС (ныне Военно-воздушная академия им. Гагарина).

1951 - в США по обвинению в шпионаже в пользу СССР приговорены к смертной казни супруги Розенберг.

1958 - родился французский киноактер Кристофер Ламберт.

1968 - родился эстрадный певец Владимир Пресняков-младший.

1973 - из Вьетнама выведены последние американские солдаты.

1974 - американский космический корабль Mariner 10 сделал фотографии Меркурия.

1976 - родилась Дженнифер Каприати, американская теннисистка.