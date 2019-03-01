Напиток из медузы и цитрусовых создали ученые

| Фото: www.dvfu.ru | Фото: www.dvfu.ru

Экзотический напиток из медузы и цитрусов создали биотехнологи Дальневосточного университета, сообщает пресс-служба вуза.

Они разработали сухую смесь для приготовления напитка из морских животных и цитрусовых. Главными ингредиентами экзотического коктейля стала добавка из тихоокеанской медузы ропилемы и экстракт лимона или апельсина. Разведенный в воде концентрат имеет привычный вид фруктового сока, но обладает повышенным содержанием аминосахаров, витаминов, флавоноидов, минеральных веществ и наделен антиоксидантными свойствами.

| Фото: www.dvfu.ru | Фото: www.dvfu.ru

Добавка из медузы содержит аминосахара, которые выполняют специфические функции в организме, входя в состав слизистых веществ, стекловидного тела глаза, синовиальной жидкости суставов, регулируют, свертываемость крови, играют важную роль при некоторых инфекционных заболеваниях. Кроме того, порошкообразные напитки устойчивы к микробиологической порче, поскольку имеют низкую активность воды, что препятствует быстрому развитию микроорганизмов.

| Фото: www.dvfu.ru | Фото: www.dvfu.ru

"В ходе исследований мы установили, что при совместном применении компонентов животного (добавка из медузы) и растительного (экстракт из цитрусовых) происхождения, их антирадикальная и антиоксидантная активность оказывается в 10 раз выше действия этих компонентов по отдельности и равна активности аскорбиновой кислоты", — отмечают ученые.