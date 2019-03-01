Ледовый корт и бассейн построят в Коротчаево

| Фото: yanao.ru | Фото: yanao.ru

Земельные участки под строительство бассейна и ледового корта определены в Коротчаево. Объекты будут расположены вблизи школы и спорткомплекса.

Уже есть проекты зданий, потребуется корректировка, чтобы сделать их максимально современными, сообщает правительство Ямало-Ненецкого автономного округа.

На совещании в Новом Уренгое глава города Иван Костогриз отметил, что и бассейн, и ледовый корт – востребованные объекты. Подрастающее поколение будет заниматься спортом в комфортных условиях. Крытая ледовая арена и бассейн с дорожками на 25 метров позволят делать это круглый год. Посещать спортивные учреждения смогут и взрослые.

Оба объекта включены в адресную инвестиционную программу региона. Проекты будут реализованы при участии ПАО "Транснефть". Округ активно сотрудничает с компанией в сфере строительства социальной инфраструктуры. В Коротчаево уже построены спортивно-оздоровительный комплекс "Арктика", несколько жилых домов и газовая котельная.

Также в ходе совещания заместитель губернатора Ямала Андрей Воронов рассказал, что в северной части Нового Уренгоя будет построено общежитие для студентов на 400 мест.