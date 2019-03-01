В Тобольске стартовала программа "Next-педагог"

| Фото: vk.com/tob_prom | Фото: vk.com/tob_prom

Более 60 человек принимают участие в программе для повышения квалификации "Next-педагог" в Тобольске, сообщает городская администрация.

Программу пяти образовательных модулей освоят также студенты Тобольского педагогического института им. Д. И. Менделеева, которые после успешного прохождения проекта будут трудоустроены в школы Тобольска.

Первым шагом проекта для педагогов стал модуль "Продуктивные технологии взаимодействия". Тренером практического курса выступил эксперт Корпоративного университета СИБУРа Игорь Крицкий. Он дал советы педагогам о том, как важно эффективно планировать рабочее время и как справляться с задачами в срок.

В качестве спикеров для тобольских преподавателей выступят ведущие тренеры города, педагоги-практики страны из Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, Образовательного центра "Сириус", Казанского федерального университета, проекта "Умная Москва".

В течение года для тобольских учителей пройдут еще пять модулей, направленных на компетенции педагога будущего. В формате тренингов, семинаров, мастерских и вебинаров участники освоят цифровые компетенции, эффективные педагогические технологии, особенности научно-исследовательской деятельности в школе.

Учителя и студенты, успешно прошедшие проект "Next-педагог", войдут в преподавательский состав нового корпуса школы №16 в 15 микрорайоне Тобольска и других школ города. Учебное заведение рассчитано на 1 тыс. 200 учащихся и будет доступным для всех тоболяков.

В завершение проекта "Next-педагог" учителя разработают план преподавания дисциплин, а также опубликуют на профессиональном ресурсе авторские методические разработки.