  • 29 марта 201929.03.2019пятница
  • USD64,8012
    EUR72,8884
  • В Тюмени 0..2 С 3 м/с ветер юго-западный

В Тобольске стартовала программа "Next-педагог"

Общество, 19:54 29 марта 2019

vk.com/tob_prom | Фото: vk.com/tob_prom

Более 60 человек принимают участие в программе для повышения квалификации "Next-педагог" в Тобольске, сообщает городская администрация.

Программу пяти образовательных модулей освоят также студенты Тобольского педагогического института им. Д. И. Менделеева, которые после успешного прохождения проекта будут трудоустроены в школы Тобольска.

Первым шагом проекта для педагогов стал модуль "Продуктивные технологии взаимодействия". Тренером практического курса выступил эксперт Корпоративного университета СИБУРа Игорь Крицкий. Он дал советы педагогам о том, как важно эффективно планировать рабочее время и как справляться с задачами в срок.

В качестве спикеров для тобольских преподавателей выступят ведущие тренеры города, педагоги-практики страны из Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, Образовательного центра "Сириус", Казанского федерального университета, проекта "Умная Москва".

В течение года для тобольских учителей пройдут еще пять модулей, направленных на компетенции педагога будущего. В формате тренингов, семинаров, мастерских и вебинаров участники освоят цифровые компетенции, эффективные педагогические технологии, особенности научно-исследовательской деятельности в школе.

Учителя и студенты, успешно прошедшие проект "Next-педагог", войдут в преподавательский состав нового корпуса школы №16 в 15 микрорайоне Тобольска и других школ города. Учебное заведение рассчитано на 1 тыс. 200 учащихся и будет доступным для всех тоболяков.

В завершение проекта "Next-педагог" учителя разработают план преподавания дисциплин, а также опубликуют на профессиональном ресурсе авторские методические разработки.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# образование , педагоги , Тобольск

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:05 29.03.2019Проект тюменских общественников #РоссияЧитает поддержал Денис Майданов
19:54 29.03.2019В Тобольске стартовала программа "Next-педагог"
19:43 29.03.2019Выходные в Тюмени будут облачными и с осадками
19:23 29.03.2019На Ямале обсудили перспективы строительства плавательного бассейна и ледового корта в Коротчаево