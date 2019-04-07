Уватский район готовится добывать и перерабатывать торф

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Уватский район воспользуется опытом белорусов по добычи и переработки торфа. Об этом корреспонденту "Тюменской линии" заявил глава администрации Уватского муниципального района Сергей Путмин, комментируя соглашение подписанное на "Форуме недропользователей - 2019. Геологическое изучение и добыча строительного и агрохимического сырья" с НИИ "Белгипротопгаз" из Республики Беларусь.

"В Беларуси в этом вопросе далеко продвинулись и многое уже сделали, - отметил он, - И мы конечно воспользуемся любым опытом, который они нам предложат. А если у них есть еще экономический интерес – то, безусловно, мы рассмотрим любое предложение".

Пока Уватский район, известный как основной нефтедобывающий район Тюменской области, только открывает для себя эту сферу деятельности.

"Мы ищем тех, кто будет добывать и перерабатывать торф в нашем районе, - рассказал Сергей Путмин, - Нам нужен субъект экономической деятельности – компания или предприниматель, который будет готов начать разработку. Может быть их будет несколько. У нас открыто 9 месторождений торфа".

Соглашением предусмотрен информационный обмен между Уватским районом и научно-исследовательским республиканскимо унитарным предприятием "НИИ Белгипротопгаз" по вопросам технологий и потенциальных инвесторов.

"Если приходит инвестор, то нас об этом информируют и мы уже встречаемся втроем и обсуждаем возможные технологии использования торфяных месторождений региона, - пояснил заместитель директора, начальник управления торфяного проектирования проектного научно-исследовательского республиканского унитарного предприятия "НИИ Белгипротопгаз" Алексей Осипов, - Мы также информируем обо всех семинарах".