30 марта - события дня
В Тюмени в 10 часов 30 минут в СК "Муромец" (п. Березняки, ул. Торговая, 2) начнется открытое первенство ДЮСШ № 1 по волейболу среди девочек 2008-2010 годов рождения "Весенняя капель".
В Тюмени в 12 часов 15 минут в Центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" начнутся соревнования в рамках чемпионата России по биатлону.
В Тюмени в 13 часов 40 минут в центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" начнется пресс-конференция члена правления Союза биатлонистов России, министра строительства и ЖКХ РФ Владимира Якушева.
В Тюмени в тюменском технопарке (ул. Республики, 142) пройдет финал V Всероссийского конкурса по 3Д-моделированию и 3Д-печати "ВЗДумай".
Этот день в мире:
1613 – польский отряд, разыскивавший в костромских селениях семью бояр Романовых, выбрал себе гидом старосту села Домнина Ивана Сусанина.
1746 – родился испанский художник и график Франсиско Хосе де Гойя.
1776 – родился художник-портретист Василий Тропинин, бывший крепостной графа Моркова.
1842 - американский доктор Кроуфорд Уильямсон Лонг из городка Джефферсон (шт. Джорджия) впервые применил во врачебной практике эфир как анестезирующее средство при удалении опухоли на шее пациента.
1853 – родился великий голландец Винсент ван Гог.
1858 - Хаймен Липмен из Филадельфии запатентовал карандаш со стирающей резинкой.
1856 – подписанием Россией, Турцией, Англией, Францией, Австрией, Пруссией и Сардинией Парижского мира завершилась Крымская война.
1867 – в Вашингтоне подписан русско-американский договор о приобретении США у России Аляски и Алеутских островов за 7 млн 200 тыс. долларов (по два цента за акр земли).
1870 - вступила в силу 15 поправка к Конституции США, запрещавшая дискриминацию по расовому признаку при предоставлении избирательных прав.
1894 – родился советский авиаконструктор Сергей Ильюшин.
1912 – умер немецкий писатель Карл Май.
1945 - войска 2-го Белорусского фронта овладели городом-крепостью Данциг (ныне Гданьск в Польше).
1946 - церемония вручения "Оскаров" впервые транслировалась по радио.
1954 – родилась певица Лайма Вайкуле.
1956 - взрыв вулкана Безымянный на Камчатке.
1957 – родилась женщина-космонавт № 3 в СССР Елена Кондакова.
1968 – родилась канадская поп-певица Селин Дион.
1969 - победив в последнем туре канадцев со счетом 4:2 сборная СССР по хоккею в седьмой раз подряд стала чемпионом мира.
1970 – на советский экран вышел фильм Владимира Мотыля "Белое солнце пустыни".