30 марта - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов 30 минут в СК "Муромец" (п. Березняки, ул. Торговая, 2) начнется открытое первенство ДЮСШ № 1 по волейболу среди девочек 2008-2010 годов рождения "Весенняя капель".

В Тюмени в 12 часов 15 минут в Центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" начнутся соревнования в рамках чемпионата России по биатлону.

В Тюмени в 13 часов 40 минут в центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" начнется пресс-конференция члена правления Союза биатлонистов России, министра строительства и ЖКХ РФ Владимира Якушева.

В Тюмени в тюменском технопарке (ул. Республики, 142) пройдет финал V Всероссийского конкурса по 3Д-моделированию и 3Д-печати "ВЗДумай".

Этот день в мире:

1613 – польский отряд, разыскивавший в костромских селениях семью бояр Романовых, выбрал себе гидом старосту села Домнина Ивана Сусанина.

1746 – родился испанский художник и график Франсиско Хосе де Гойя.

1776 – родился художник-портретист Василий Тропинин, бывший крепостной графа Моркова.

1842 - американский доктор Кроуфорд Уильямсон Лонг из городка Джефферсон (шт. Джорджия) впервые применил во врачебной практике эфир как анестезирующее средство при удалении опухоли на шее пациента.

1853 – родился великий голландец Винсент ван Гог.

1858 - Хаймен Липмен из Филадельфии запатентовал карандаш со стирающей резинкой.

1856 – подписанием Россией, Турцией, Англией, Францией, Австрией, Пруссией и Сардинией Парижского мира завершилась Крымская война.

1867 – в Вашингтоне подписан русско-американский договор о приобретении США у России Аляски и Алеутских островов за 7 млн 200 тыс. долларов (по два цента за акр земли).

1870 - вступила в силу 15 поправка к Конституции США, запрещавшая дискриминацию по расовому признаку при предоставлении избирательных прав.

1894 – родился советский авиаконструктор Сергей Ильюшин.

1912 – умер немецкий писатель Карл Май.

1945 - войска 2-го Белорусского фронта овладели городом-крепостью Данциг (ныне Гданьск в Польше).

1946 - церемония вручения "Оскаров" впервые транслировалась по радио.

1954 – родилась певица Лайма Вайкуле.

1956 - взрыв вулкана Безымянный на Камчатке.

1957 – родилась женщина-космонавт № 3 в СССР Елена Кондакова.

1968 – родилась канадская поп-певица Селин Дион.

1969 - победив в последнем туре канадцев со счетом 4:2 сборная СССР по хоккею в седьмой раз подряд стала чемпионом мира.

1970 – на советский экран вышел фильм Владимира Мотыля "Белое солнце пустыни".