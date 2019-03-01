31 марта - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов 30 минут в СК "Муромец" (п. Березняки, ул. Торговая, 2) начнется открытое первенство ДЮСШ № 1 по волейболу среди девочек 2008-2010 годов рождения "Весенняя капель".

В Тюмени в 13 часов в центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" начнутся соревнования в рамках чемпионата России по биатлону.

В Тюмени в 15 часов в музейном комплексе им. И.Я. Словцова начнется кинолекторий "Образ театра в отечественном кино", приуроченный к Году Театра в России.

Этот день в истории:

1340 - умер Иван I Калита - князь московский и великий князь Владимирский с 1328 года.

1596 - родился французский философ, математик, физик Рене Декарт.

1727 - умер английский математик и физик Исаак Ньютон.

1732 - родился австрийский композитор Франц Йозеф Гайдн.

1814 - союзные войска России, Пруссии и Австрии под командованием русского императора Александра I вошли в Париж.

1872 - родился российский балетмейстер Сергей Дягилев.

1872 - родилась первая в мире женщина-посол Александра Коллонтай.

1882 - родился детский писатель Корней Чуковский.

1889 - официальное открытие Эйфелевой башни.

1894 - умер Павел Яблочков, создатель первой в мире практически применимой системы электрического освещения.

1900 - первая реклама автомобилей появилась в американской общенациональной газете Saturday Evening Post.

1908 – в Петербурге основано Общество библиотековедения.

1938 - родился актер театра и кино Александр Збруев.

1943 - умер российский историк и политический деятель Павел Милюков.

1944 - войска 3-го Украинского фронта овладели Очаковом.

1948 - родился артист эстрады, пародист Владимир Винокур.

1955 - советское правительство приняло решение возвратить ГДР сокровища Дрезденской галереи.

1971 - родился один из именитых хоккеистов Павел Буре.

1980 - Леонид Брежнев получил Ленинскую премию за мемуары "Малая земля" и "Возрождение".

1983 - в 81 год умер артист цирка Михаил Румянцев (Карандаш).

1991 - принято решение об упразднении военных структур Организации Варшавского договора.

1992 - подписан Федеративный договор между республиками России.

1992 - Башкирская АССР преобразована в Республику Башкортостан в составе Российской Федерации.