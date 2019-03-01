Disney бесплатно покажет семь новелл о счастье

Фильм «Счастье – это… Часть 2» | Фото: www.kino-teatr.ru Фильм «Счастье – это… Часть 2» | Фото: www.kino-teatr.ru

Фильм "Счастье – это… Часть 2" бесплатно покажут в тюменских кинотеатрах 1-3 апреля.

Чтобы посмотреть второй выпуск киноальманаха на широком экране, нужно просто попросить билет в кассе кинотеатра-участника, сообщает инициатор проекта компания Disney в России и СНГ.

"Счастье – это…" – второй фильм кинопроекта. Первая лента вышла в российский прокат 26 марта 2015 года. Ее также бесплатно показывали кинозалы-участники проекта. Уже в июле 2017 года кинематографисты приступили к съемкам второго выпуска киноальманаха.

Проект помогает начинающим российским кинематографистам осуществить мечту – снять кино для большого экрана. В ходе нескольких конкурсных этапов жюри выбрало лучших сценаристов и режиссеров для работы над фильмом, которые сняли киноальманах из семи историй о счастье.

В сценарную группу обоих фильмов вошел тюменец Шамиль Агаев. Во втором выпуске его история легла в основу новеллы "Allegro moderato". Это заключительный кинорассказ ленты. Ему предшествуют новеллы "Братья", "Родная", "Самый важный игрок", "Шансы в танцы", "Фантазер", "Фото на счастье". Новеллы режиссировали семь разных авторов. В фильме снимаются Леонид Якубович, Аглая Тарасова, Дарья Мороз, Мария Шалаева, Ирина и Ксения Алферовы и другие известные российские киноактеры.

В Тюмени фильм "Счастье – это… Часть 2" можно посмотреть 1-3 апреля в кинотеатре "Лазерсинема" в 10 часов 10 минут и 18 часов 05 минут, в кинотеатре "Азбука кино" в 11 часов 40 минут и в 17 часов 35 минут. Кинотеатр "Киномакс" начнет показ в 19 часов.

Ирина Ромашкина