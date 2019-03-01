Мультицентр "Контора пароходства" объединит творческих тюменцев

| Фото: официальная группа ВКонтакте " Контора пароходства" | Фото: официальная группа ВКонтакте " Контора пароходства"

Проект CreativeHands стартует в кофейне "Искусство" 31 марта. Он приурочен к открытию мультицентра "Контора пароходства" — event-площадки, которая станет точкой объединения представителей творческих профессий и новых подходов.

Как рассказала куратор проектов мультицентра "Моя территория" Юлия Каргаполова, пространство станет местом для реализации представителей дизайна, урбанистики, IT, архитектуры, моды, рекламы, копирайтинга, стрит-арта и изобразительного искусства.

"В Тюмени регулярно создают творческие продукты и реализуют творческие идеи. Чаще всего им не хватает информационного освещения, поэтому они известны только в узких кругах. "Контора пароходства" будет работать на то, чтобы авторы, их проекты и продукты стали известны городу. Контора даст возможность пройти обучение, заявить о своем продукте, получить ресурсы для реализации, сформировать команду единомышленников", - уточнила она.

Каждый месяц участников Creative Hands будут ждать новые, актуальные темы. После воркшопов у участников остаются эксклюзивные вещи, которые можно использовать в повседневной жизни.

Так, 31 марта художник-портретист и креативный кастомизатор одежды Анастасия Боголюбова проведет мастер-класс по росписи джинсовой куртки. Имидж-консультант и блогер Анастасия Анохина обсудит с собравшимися современные тенденции мира моды и расскажет, как джинсовая куртка в стиле поп-арт может разнообразить гардероб.

Как пишет "Мегатюмень", зарегистрироваться на воркшоп CreativeHands можно по ссылке. Все актуальные новости креативного пространства будут размещены ВКонтакте.