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Воспитанников Тобольского реабилитационного центра обучают финансовой грамотности

Общество, 10:23 30 марта 2019

www.nalog.ru | Фото: www.nalog.ru

Для воспитанников Тобольского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних проводят занятия по повышению финансовой грамотности специалисты, работающие в финансовой сфере, сообщает департамент социального развития Тюменской области.

Так, в марте занятие для подростков по теме "Основы финансовой грамотности" провел сотрудник ПАО "СБЕРБАНК" Иван Шевелёв. Простым и понятным языком он объяснил ребятам, что финансы - это многогранное понятие, которое включает в себя и наличные деньги, и безналичные денежные ресурсы, и другие формы и инструменты денежных средств, а также — финансовые отношения, связанные с расчетами.

"Мы, специалисты, надеемся, что полученные в ходе таких занятий знания обязательно помогут нашим воспитанникам принимать разумные решения и будет способствовать их жизненному успеху и благосостоянию", - отметила заведующая отделением срочной социальной помощи Тобольского социально-реабилитационного центра Екатерина Тиссен.

Занятия по повышению финансовой грамотности проводятся в центре с 2018 года в рамках программы Тюменской области по развитию системы подготовки к самостоятельной жизни воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей из замещающих семей, постинтернатного сопровождения и адаптации детей.

Программа, получившая название "Шаг в будущее", реализуется за счет использования грантовых средств Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

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