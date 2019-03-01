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Тюменские школьники начали досрочно сдавать ЕГЭ

Общество, 12:06 30 марта 2019

Министерство образования и науки РФ | Фото: Министерство образования и науки РФ

В Тюмени государственную итоговую аттестацию досрочно пройдут 7 выпускников 11 классов и 13 выпускников 9 классов, сообщили "Вслух.ру" в департаменте образования администрации города.

Досрочная сдача ЕГЭ началась 20 марта и, с учетом резервных дней, продлится до 10 апреля. ОГЭ будут сдавать с 22 апреля по 14 мая. Им предстоит обязательно сдать русский язык и математику (в 11 классе базовую или профильную).

Что касается предметов по выбору, среди 11-классников более популярные биология и английский язык, их выбрали по три выпускника. Еще два сдадут обществознание, физику и историю - по одному человеку. У 9-классников в абсолютных лидерах обществознание - знания по предмету проверят 11 человек. Семь человек сдадут географию, трое английский язык, по два человека - физику и биологию, один - информатику.

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