Участников студвесны приглашают на мастер-классы с федеральными экспертами

| Фото: официальной группы ВКонтакте "Студенческая весна | Тюмень" | Фото: официальной группы ВКонтакте "Студенческая весна | Тюмень"

Главный редактор издания "Горький", креативный редактор соцсетей шоу "Вечерний Ургант" и продюсер фильма "Пессимист" прокачают тюменских студентов. Образовательная программа для участников направлений "Медиа", PR, "Видео" Студенческой весны стартует 2 апреля.

Лекционные и практические интенсивы проведут федеральные и региональные эксперты. С журналистами будет работать литературный критик и главный редактор издания "Горький" из Москвы Константин Мильчин. Он научит студентов писать захватывающие рецензии.

Пиарщики прокачают свои скилы вместе с редактором социальных сетей шоу "Вечерний Ургант" из Москвы Николаем Мараткановым. Николай знает, как вызвать реакцию у одного миллиона, и поделится техниками работы с креативным контентом.

А видеографы знают, как снять качественный ролик и работать с такими брендами как Black Star, Audi, Lay's от продюсера фильма "Пессемист" Ашота Гезаляна из Москвы.

"Такой разнообразный состав экспертов позволит каждому участнику получить обратную связь и узнать что-то интересное в своем профильном направлении. При этом все эксперты имеют большой практический опыт, поэтому смогут объективно оценить представленные номера", - отметил руководитель дирекции Студенческой весны Илья Титов.

Как и в прошлом году журналисты, фотографы, блогеры отправятся на площадки концертных направлений и создадут контент. В режиме реального времени участники расскажут о том, как проходит Студвесна.

Команды пиарщиков сразятся в челлендж-баттле — квесте, состоящем из творческих заданий по разным направлениям. Дизайнеры разработают логотип для одной из студий своего учебного заведения. Болельщики создадут контент о студвесне в социальных сетях. А видеографы снимут ролик в течение 7 дней. Подать заявку можно на сайте до 1 апреля.

Напомним, что главный творческий фестиваль для студентов пройдет в формате кастингов, арт-лабораторий и шоу-программ от федеральных хедлайнеров. Кастинги на концертные направления стартуют с 8 апреля.

Подробнее на студвесна72.рф или в группе во ВКонтакте. Зарегистрироваться на мастер-классы можно по ссылке, пишет "Комсомольская правда - Тюмень".