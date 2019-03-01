Битву школьных проектов запускают в Тобольске

| Фото: тобольского мультицентра «Моя территория» | Фото: тобольского мультицентра «Моя территория»

Образовательная программа "Битва проектов" стартует в Тобольске 8 апреля. К участию приглашают учеников 8-11 классов, рассказала руководитель тобольского мультицентра "Моя территория" Светлана Спехова.

"Битва проектов — площадка для школьных команд, где участники обменяются опытом, обсудят вопросы развития школьного самоуправления. Это возможность реализовать себя, представить свою идею, получить поддержку. Среди школьных лидеров много инициативных и ярких ребят, которым пора заявить о себе, проявить себя, как организаторов событий и лидеров мнений среди сверстников", - уточнила она.

8 апреля участники познакомятся с правилами и механикой проекта, поделятся на команды: за каждой будет закреплен ментор. Битва проектов будет длиться семь недель.

Как пишет "Аргументы и Факты в Западной Сибири", пять лучших идей получат поддержку и будут реализованы. Остальным командам предоставят план для поиска инвесторов. Финальной точкой станет форум развития, на котором представители молодежи власти и бизнеса обсудят перспективы развития Тобольска и молодежной жизни города.

Зарегистрироваться на битву проектов можно по ссылке.