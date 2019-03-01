Энергосберегающие лампы и батарейки принимают в УК и ТСЖ, напоминают тюменцам

| Фото: climateactionnetwork-28b0.kxcdn.com | Фото: climateactionnetwork-28b0.kxcdn.com

Тюменцам напоминают, что лампочки, термометры и батарейки необходимо утилизировать отдельно. Сдать их можно в управляющую компанию или ТСЖ.

В состав энергосберегающих, люминесцентных и ртутные ламп входят токсичные вещества, которые опасны для человека и природы. Управляющие компании и ТСЖ обязаны их принимать. Жителям частных домов и юрлицам необходимо заключить договор на сдачу ртутьсодержащих ламп.

Также опустить лампочку можно в контейнеры для раздельного сбора. Список, в который входит 21 бокс, можно посмотреть по ссылке ВКонтакте. В гринбокс можно положить отработанные энергосберегающие лампы, ртутные термометры и батарейки.

Такие контейнеры есть в отеле "Mercure Тюмень Центр", в восьми магазинах "Строительный двор". Для удобства можно установить гринбокс в своем дворе. Этим занимается ООО "НОВ-Экология", тел. 69-63-57, пишет "Вслух. ру".