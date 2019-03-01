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Тюменские ребята заинтересовались проектом "Точка возврата"

Общество, 19:41 30 марта 2019

gigbor.by | Фото: gigbor.by

Вторая смена творческих и досуговых занятий для ребят, испытывающих трудности в общении со сверстниками и взрослыми, стартовала в региональном центре "Семья".

В весенние каникулы проект "Точка возврата" объединил активных мальчишек 12-14 лет. В первый день занятий ребята под руководством специалиста центра Ксении Мазитовой учились рисовать жидким пластиком.

"Впервые работал 3D ручкой, рисовать обычными карандашами и фломастерами скучно, а здесь другое дело – целая поделка получается, даже на магнит ее приделать можно", — рассказал подросток Иван.

В ходе смены, которая продлится в течение месяца, ребята научатся работать с простыми программами 3D печати, а сделанные на принтере фигуры смогут забрать на память, пишет "Тюменская область сегодня".

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