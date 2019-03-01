Ученики ФМШ устроили научный стендап

| Фото: fmschool72.ru | Фото: fmschool72.ru

Ученики физико-математической школы Тюменской области устроили научный стендап. Как рассказала пресс-секретарь департамента образования и науки Тюменской области Евгения Самохвалова, в научном бою сошлись три школьника.

Иван Кабашный с темой "Лемниската Бернулли", Валерий Рагулин с "Шарнирным построением при проектировании робота-экскаватора" и Савелий Кауртаев с "Песчаной историей".

Экспертами выступили члены общественного совета при департамента образования и науки Тюменской области: директор колледжа цифровых и педагогических технологий. Валерий Черепанов и директор тюменского лицея №81 Елена Лобовская.

Посмотреть на новый формат научных докладов приехали педагоги, родители и ученики из разных городов и районов Тюмеснкой области.

Добавим, что запись мероприятия доступна на официальном канале физико-математической школы, пишет "Комсомольская правда - Тюмень".