Школьники Тобольского района осваивают робототехнику по уникальной методике

Архивное фото. Колледж цифровых и педагогических технологи Архивное фото. Колледж цифровых и педагогических технологи

Ученики малозоркальцевской школы Тобольского района делают макеты фронтовых самолетов. В школьном кабинете труда есть все необходимое: станки, комплекты с конструктором и модели будущих самолетов.

Занимается с ребятами уникальный человек - учитель Алексей Цейнер. Много лет назад он переехал из Казахстана. "Я – трудовиком и физкультурником, жена – учителем начальных классов. Поехали в гости к родственникам в Зоркальцеву. Понравилось тут. Директор сразу места предложил. Решили попробовать, а теперь уже и гражданство получили", – рассказал Алексей Цейнер.

С детьми он занимается физической культурой, технологией, ведет кружки по робототехнике и авиамоделированию. Чтобы занимать всех ребят одновременно в одном помещении, педагог разработал авторскую программу, рассчитанную на все возрасты и уровни подготовки.

В 2016 году на международной встрече в Москве по авиамоделированию его воспитанник Максим Колос занял пятое место из 18 финальных, при этом стал самым младшим участником; выиграли малозоркальцевцы последний "Робофест" с роботом, который одновременно выполняет восемь операций.

Сам учитель в 2017-м стал лауреатом районного конкурса "Педагог года", а на областном получил приз детского жюри за лучший открытый интегрированный урок (технология + физика) по простым механизмам, пишет "Тюменская область сегодня".