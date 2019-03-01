Учитель муллашинской школы - в числе победителей всероссийского конкурса

| Фото: пресс-службы Тюменского района | Фото: пресс-службы Тюменского района

Учитель татарского языка и литературы муллашинской школы Тюменского района Азалия Габдрахимова заняла второе место на заключительном этапе всероссийского конкурса "Лучший учитель татарского языка и литературы", который прошел в Казани.

Как рассказала пресс-секретарь департамента образования и науки Тюмеснкой области Евгения Самохвалова, учителя, вышедшие в очный тур, проходили такие испытания, как: открытый урок, внеурочное занятие, мастер-класс, педагогический совет, представляли свои образовательные проекты, беседовали с министром о цифровизации школы будущего.

Добавим, что тюменские педагоги ежегодно становятся победителями различных конкурсов профессионального мастерства по родному языку. Так, например, в этом году еще одну награду в копилку региона принесла учитель начальных классов Шишкинской школы Вагайского района Динара Нурулиина, она заняла первое место во всероссийском мастер-классе учителей родного языка, пишет "Мегатюмень".