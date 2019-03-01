Начался набор наставников для участников конкурса "Моя идея"

Архивное фото участников конкурса "Моя идея" Архивное фото участников конкурса "Моя идея"

Стартовал набор наставников для молодежных сообществ и некоммерческих организаций в муниципальных образованиях юга Тюменской области. Заявок ждут от тюменских лидеров общественного мнения с большим опытом участия в подобных конкурсах и в социальных проектах.

Как рассказала руководитель центра продюсирования сообществ Дарья Ермакова, наставничество упростит участие в конкурсе проектов "Моя идея". "У неформальных сообществ появится человек, который будет давать консультации по вопросам, возникающим на этапе написания, презентации и реализации проекта. Наставник начинает работу с участниками в начале конкурса и заканчивает только после защиты проекта перед экспертным жюри. В случае выигрыша средств на реализацию, наставник ведет проект до конечной точки, помогает в организационной работе при реализации", - пояснила она.

Для самих наставников предусмотрено поощрение в виде имиджевого продвижения от центра продюсирования сообществ, успешные кейсы в случае победы и реализации проекта, благодарственное письмо Департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области, мультицентра "Моя территория".

Также организаторы предоставляют сувенирную и подарочную продукция, предложение дальнейшего сотрудничества в крупных проектах, привлечение в качестве спикера,эксперта или организатора. Как пишет "Аргументы и Факты в Западной Сибири", заявку на наставничество можно подать на сайте.