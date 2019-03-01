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Выпускники прошлых лет досрочно сдают ЕГЭ

Общество, 15:24 31 марта 2019

ЕГЭ и ГИА во ВКонтакте Архивное фото ЕГЭ и ГИА во ВКонтакте | Фото: ЕГЭ и ГИА во ВКонтакте

С 20 марта по 10 апреля в Тюменской области проходит досрочный период ЕГЭ. В этом году на участие в нем поступило около 600 заявлений, рассказала руководитель пункта проведения экзамена №417 Людмила Шимолина.

"Досрочно сдают экзамены выпускники прошлых лет, а также выпускники этого года, которые по уважительной причине не смогут принять участие в основной экзаменационной волне",- пояснила она.

Как сообщает департамент образования и науки Тюменской области, уже завершились экзамены по географии, литературе, русскому языку, математике, истории, химии и устной части по иностранному языку.

"Экзамены начались своевременно и прошли без сбоев, - отметил начальник отдела технического обеспечения центра оценки качества образования ТОГИРРО Александр Пахомов. - Для участников созданы все необходимые условия, чтобы они чувствовали себя комфортно и могли в спокойной обстановке сдать экзамены. В случае если у участника ЕГЭ в один день совпадают предметы – у него есть право сдать один из экзаменов в резервный день".

За прозрачностью процедуры экзаменов следят члены государственной экзаменационной комиссии и общественные наблюдатели, в числе которых – студенты.

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