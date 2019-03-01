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В Тюмени обсуждают возможность издания книги о местных театрах

Общество, 16:42 31 марта 2019

Министерство культуры РФ | Фото: Министерство культуры РФ

Издать книгу истории театров региона с галереей актеров к 75-летию Тюменской области предлагает Тюменский издательский дом.

Идея нашла поддержку у председателя Тюменского отделения Союза театральных деятелей РФ Владимира Орла.

"Идея замечательная, и я, конечно, буду помогать. Если на этот проект будут найдены средства, то появится возможность воссоздать историю театров, опубликовать архивные фотографии, рассказать о судьбах актеров. Кстати, у нас есть один замечательный специалист – заместитель директора по литературной части в театре "Ангажемент"Анна Михайловна Николаева, она сможет помочь в реализации проекта с этой книгой", - уточнил он в интервью газете "Тюменская область сегодня".

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