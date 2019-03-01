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"Космос" стирает театральные границы - бесплатные мастер-классы теперь и в районах

Общество, 18:33 31 марта 2019

. Космос / Молодежный театральный центр | Фото: . Космос / Молодежный театральный центр

Молодежный театральный центр "Космос" запустил проект "Театр без границ". Режиссеры, хореографы и театроведы проводят бесплатные театральные мастер-классы для подростков и их творческих педагогов в городах и селах Тюменской области.

В каждом муниципалитете мастер-классы проходят три дня. Итог — постановка театрального эскиза. Сейчас творческие интенсивы прошли уже в Каскаре и Ембаево. Их участниками стали около 60 подростков и педагогов. Все они получили сертификаты о прохождении театральных мастер-классов.

Отметим, что организаторы готовят программу под запрос участников в конкретном городе или селе. Так в Ембаево был сделан упор на документальный театр.

Следующие мастер-классы пройдут в Голышманово и Ялуторовске в середине апреля. Если вы хотите стать их участником, звоните в молодежный театральный центр "Космос": 51-38-51, и оставляйте свои контакты, пишет "Мой портал".

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