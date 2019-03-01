Победа в программе "Большие вызовы" обеспечит школьникам стажировку в сочинском "Сириусе"

| Фото: организаторов конкурса | Фото: организаторов конкурса

Сборы финалистов региональной части Всероссийского конкурса научно-технологических проектов "Большие вызовы" прошли в загородном центре "Ребячья республика" с 22 по 27 марта.

На протяжении пяти месяцев ребята дистанционно учились созданию проектов. Из более чем 1000 участников на региональный этап вышли 45 школьников, которые смогли презентовать свои разработки не только экспертам из Тюмени, но и из других регионов России, назначенных образовательным центром "Сириус".

На очной защите 28 марта школьники представили 34 проекта: системную дозарядку беспилотников, переработку пищевых отходов, решение проблемы закисления мирового океана, разработку портативного электрогенератора и другие.

"Тюменская область уже в третий раз приняла "большой вызов" и организовала конкурс для юных инженеров-изобретателей на территории региона. В финальный этап вышли лучшие из лучших - учащиеся 8-11 классов из 9 муниципальных образований: Тюмени, Тобольска, Ишима, Ялуторовска, Заводоуковска, Нижней Тавды, села Аббатское, Голышманово, Упорово", - рассказал куратор Регионального центра "Новое поколение", проректор ТюмГУ Иван Романчук.

По итогам регионального конкурса лучшие из лучших попадут в региональную базу талантливых детей и молодежи и смогут побороться за участие в программе "Большие вызовы" Образовательного центра "Сириус" (Сочи), получат до 5 тыс. дополнительных бонусов на индивидуальную бонусную карту, путевку на инженерно-проектную школу "РАЦИО", пишет издание "Аргументы и Факты в Западной Сибири".