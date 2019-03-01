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Реабилитационный центр "Родник" применяет разные методики для оздоровления детей

Общество, 20:23 31 марта 2019

ya-roditel.ru | Фото: ya-roditel.ru

Ингаляционная терапия для лечения и оздоровления детей применяется в тюменском реабилитационном центре "Родник", сообщает региональный департамент социального развития.

Специалисты проводят процедуру с помощью ультразвукового ингалятора и небулайзера. Лечение назначается врачом-физиотерапевтом и врачом-педиатром детям с заболеваниями верхних дыхательных путей и ЛОР-органов.

В последнее время в "Роднике" применяется методика ингаляций с физиологическим раствором в течение пяти дней после поступления ребенка. Эта профилактическая мера особенно эффективна для часто болеющих детей и позволяет не допустить, чтобы ребята заболели ОРЗ в период реабилитации.

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