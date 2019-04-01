Синоптики обещают тюменцам солнечную погоду в течение недели

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Солнечную и теплую погоду прогнозируют синоптики в Тюмени в течение недели с 1 по 7 апреля.

По данным центра Фобос, 1 апреля в регионе местами возможны небольшие осадки, а со 2 апреля погода наладится, и вплоть до конца рабочей недели будет солнечно.

В Тюмени 1 апреля днем ожидается до плюс 5 градусов, ночью похолодает до 1 градуса, возможен снег.

2 и 3 апреля дневная температура воздуха составит 4-5 градусов тепла, ночью столбики термометров опустятся до ноля градусов.

4 апреля днем потеплеет до плюс 6, а 5 апреля – до плюс 10 градусов.

6-7 апреля, по предварительным прогнозам, будет солнечно, а воздух может прогреться до плюс 12 градусов.

Любовь Голышева