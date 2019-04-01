2 апреля - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 9 часов в Федеральном центре нейрохирургии (4 км Червишевского тракта, 5) начнется международная студенческая олимпиада по нейрохирургии на приз губернатора Тюменской области.

В Тюмени в 9 часов 30 минут в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52, каб. 321) начнется заседание постоянной комиссии по вопросам депутатской этики и регламентным процедурам.

В Тюмени в 11 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52, каб. 521) начнется заседание комитета по государственному строительству и местному самоуправлению.

В Тюмени в 13 часов в детском центре "Музейляндия" (ул. Советская, 63) начнется инклюзивный фестиваль "ЛюдиКакЛюди".

В Тюмени в 13 часов 15 минут в центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" начнутся соревнования чемпионата России по биатлону.

В Тюмени в Центре науки, экологии и техники (ул. Геологоразведчиков, 6а) пройдет просветительская акция "Нам доверена Память".

Этот день в истории:

1151 - родился князь Новгород-Северский Игорь Святославич, герой "Слова о полку Игореве".

1718 - Петр I создал в Русском царстве тайную канцелярию для расследования особо важных государственных преступлений.

1805 - родился датский писатель, поэт и сказочник Ганс Христиан Андерсен.

1833 - впервые вышло в одном томе полное издание романа Александра Пушкина "Евгений Онегин".

1840 - родился французский писатель-реалист Эмиль Золя.

1875 - родился американский промышленник, основатель корпорации "Крайслер" Уолтер Крайслер.

1905 - родился французский танцовщик, хореограф и балетмейстер Серж Лифарь.

1928 - родился советский и российский артист цирка, дрессировщик хищных животных Вальтер Запашный.

1966 - советский спутник "Луна-10" впервые облетел Луну.

1996 - Борис Ельцин и Александр Лукашенко подписали договор о создании сообщества России и Белоруссии (позднее — Союз Беларуси и России).

2012 - под Тюменью разбился пассажирский самолет ATR-72, следовавший в Сургут, погибли 33 человека.